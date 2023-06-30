Госдеп одобрил продажу Тайваню боеприпасов и военного оборудования на $440 млн

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн. Об этом сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Ведомство в четверг предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этих возможных поставках. Пентагон заверил, что продажи Тайваню не повредят боеготовности США.

"Тайбэйское экономическое и культурное представительство в Соединенных Штатах направило запрос на приобретение различных боеприпасов калибра 30 мм, включая боеприпасы HEI-T (high explosive incendiary - tracer), многоцелевые боеприпасы и учебные снаряды", - говорится в заявлении. "Потенциальная продажа позволит повысить безопасность [Тайваня] и поможет сохранить политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе", - убеждены в Вашингтоне.

Кроме того, Тайваню будут предоставлены "запасные части и детали для колесной техники и вооружений, а также сопутствующее программное обеспечение на сумму около $108 млн".

В четверг стало известно, что власти Тайваня и США подписали контракт о поставке острову американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano за 4,54 млрд новых тайваньских долларов (около $146 млн).

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.