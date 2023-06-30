Председатель КНР выступит с речью на саммите глав ШОС

Заседание состоится 4 июля в Нью-Дели

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью по видеосвязи на виртуальном саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина примет участие в 23-м заседании Совета глав государств ШОС, которое состоится 4 июля в Нью-Дели, где выступит с важной речью", - цитирует официального представителя МИД Китая агентство Xinhua.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. На сегодняшний день в состав организации входят восемь стран: ее основатели Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.

Нью-Дели в текущем году председательствует в ШОС. Саммит организации запланирован на 4 июля. Как ранее сообщил индийский МИД, встреча лидеров ШОС пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что на предстоящем саммите новым членом ШОС станет Иран.