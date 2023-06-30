30 июня, 02:57

Си Цзиньпин призвал укреплять централизованное руководство в стране

Лидер КНР подчеркнул необходимость ускорения процесса создания центров для привлечения в республику талантливых специалистов и инноваций

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять централизованное руководство и организационную работу в партии и стране в целом. Глава правящей партии и китайского государства, сообщает в пятницу газета "Жэньминь жибао", выступил на общенациональном совещании по организационной работе, проходившем в Пекине в среду и четверг.

"Поддержание и укрепление централизованного и единого руководства ЦК КПК должно восприниматься как высший принцип, следует приложить усилия для формирования контингента компетентных управленцев на ключевых направлениях, способных взять на себя миссию национального возрождения", - приводит издание слова китайского лидера. Он отметил, что для выполнения целей и задач партии "необходимо добиться нового прогресса в укреплении партстроительства и организационной работы".

Си Цзиньпин также подчеркнул необходимость ускорения процесса создания центров для привлечения в Китай талантливых специалистов и инноваций. 

Теги:
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