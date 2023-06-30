Глава МАГАТЭ посетит Японию и осмотрит аварийную АЭС "Фукусима-1"

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси отметил, что с Рафаэлем Гросси планируется обсудить многоступенчатую систему очистки воды ALPS

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с 4 по 7 июля посетит Японию, где запланированы его встречи с представителями правительства и осмотр объектов аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

"На 4 июля у меня запланирована встреча [с Гросси] и рабочий ланч. Во время его пребывания в Японии он встретится с представителями правительства, а также осмотрит АЭС "Фукусима-1", - сказал министр. Кроме того, по его словам, планируется обсудить, в частности, многоступенчатую систему очистки воды ALPS. Она применяется для очистки от радиации воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции, перед запланированным сбросом в океан. Вместе с тем Хаяси не подтвердил сообщения о запланированной встрече Гросси с премьером Фумио Кисидой, отметив, что повестка визита еще прорабатывается.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.

Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее больших объемов: в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании-операторе Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают острую критику со стороны некоторых стран.

Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе - специалисты организации за прошедшие годы совершили несколько инспекций станции.