30 июня, 03:59
Военная операция на Украине

Законодатель США назвала армию Украины нацистской

Также Марджори Тейлор Грин осудила Владимира Зеленского за отмену выборов

ТАСС, 30 июня. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) назвала украинскую армию нацистской и упрекнула президента Владимира Зеленского в отмене выборов.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Как много смысла в [словах] этого актера, который каждый день носит армейскую зеленую одежду, полностью финансируется подстрекателями войны из США, только недавно отменил выборы, контролирует свои государственные СМИ и имеет нацистскую армию", - написала она в четверг на своей странице в Twitter.

Таким образом законодатель прокомментировала встречу Зеленского с членами международной рабочей группы по вопросам экологических последствий конфликта на Украине, которая состоялась в Киеве в четверг.

6 июня Марджори Тейлор Грин на своей странице в Twitter обвинила власти США в глупости из-за поддержки Украины и сообщила, что проголосует против выделения средств Киеву. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
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