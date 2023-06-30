30 июня, 04:10

Третий беспилотник Global Hawk разместили на базе ВВС Японии на севере страны

Командование японских Воздушных сил самообороны сообщило, что он присоединился к создаваемому там разведывательному отряду

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Третий закупленный в США разведывательный беспилотник Global Hawk приземлился в пятницу на базе ВВС Японии Мисава на севере главного острова страны Хонсю. Он присоединился к создаваемому там разведывательному отряду, сообщило командование японских Воздушных сил самообороны.

В это подразделение уже входят два Global Hawk, которые ведут патрулирование в прилегающих акваториях Японского и Охотского морей, открытых вод Тихого океана. С прибытием третьего БПЛА численность разведывательного отряда будут доведена до 130 человек. Общее число беспилотников, которые в перспективе войдут в отряд, не сообщается. ВВС США также периодически размещают на базе Мисава свои разведывательные БПЛА.

Global Hawk имеет длину 15 м и размах крыльев примерно 40 м, он весит 14,6 тонны. Беспилотник может вести разведывательную деятельность с высоты до 18 тыс. м в течение 36 часов. Его максимальная крейсерская скорость - 570 км/ч. 

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