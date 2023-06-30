Президент Боливии переназначил главу МВД после вынесения ему вотума недоверия парламентом

Луис Арсе заявил, что принял решение, "прислушавшись к народу"

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июня. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе в четверг подписал указ об отставке министра внутренних дел Карлоса Эдуардо дель Кастильо, которому парламент выразил вотум недоверия, а затем вновь назначил его на этот пост.

"Во исполнение конституции я выпустил президентский указ номер 4974, которым, несмотря на то, что не согласен с решением, принятым законодательной ассамблеей, подчинился основному закону. <...> Но поскольку не существует никакой нормы, запрещающий нам сделать это, правительство приняло решение назначить Эдуардо дель Кастильо главой МВД", - сказал глава государства на церемонии принятия присяги, которая транслировалась в эфире Bolivia TV.

Как утверждает Арсе, он принял это решение, "прислушавшись к народу". "Мы видели, как общественные организации по всей стране выразили однозначную поддержку нашему брату Эдуардо дель Кастильо, чтобы он остался министром", - добавил он. По мнению боливийского президента, парламентарии добивались отставки главы МВД, чтобы "помешать работе" правительства. Он также отметил, что вменяемые министру обвинения "далеки от его настоящих полномочий".

Во вторник Многонациональная законодательная ассамблея (парламент) одобрила предложение о вынесении вотума недоверия главе МВД из-за возможной причастности боливийских полицейских к продаже в стране автомобилей, украденных в Чили. Решение было поддержано не только оппозицией, но и частью правящего Движения к социализму, преимущественно, сторонниками экс-президента Эво Моралеса. Согласно конституции Боливии, вынесение вотума недоверия парламентом "означает отставку министра".