30 июня, 04:42

Численность Компартии Китая приблизилась к 100 млн

По сравнению с 2021 годом показатель увеличился почти на 1,33 млн

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Численность Коммунистической партии Китая (КПК) - самой большой политической партии в мире - превысила 98 млн. Об этом сообщил в пятницу Организационный отдел Центрального комитета КПК.

"Коммунистическая партия Китая насчитывала 98,04 миллиона членов на конец 2022 года", - говорится в сообщении.

Данные опубликованы накануне 102-й годовщины основания КПК, которая отмечается 1 июля. Ряды КПК увеличились почти на 1,33 млн (на 1,4%) по сравнению с 2021 годом.

На конец 2022 года в КПК насчитывалось около 5,07 млн организаций низового уровня, отмечается в сообщении Орготдела ЦК КПК. 

Теги:
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