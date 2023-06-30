Авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Также он состоится в 2025 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС) запланировано на 2024 год вместо 2023 года. Также МАКС состоится в 2025 году, сообщается в пятницу в Telegram-канале мероприятия.

"Проведение Международного авиационно-космического салона вместо 2023 года запланировано на 2024 год. Также МАКС состоится в 2025 году", - говорится в сообщении.

В настоящее время авиасалон продолжает работу с участниками и экспонентами, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны, следует из сообщения.

Также отмечается, что авиасалоны МАКС традиционно становятся местом проведения мировых премьер разработанных в России самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, агрегатов и систем, ракет-носителей и космических аппаратов различного класса и назначения. "На площадке авиасалонов традиционно осуществляются масштабные показы образцов продукции гражданского назначения, ряд новинок представят вертолетостроители, двигателестроители, производители агрегатов и систем", - уточняется в сообщении.

Ранее проведение авиасалона было запланировано на 25-30 июля 2023 года в Жуковском Московской области. Впервые авиасалон МАКС был проведен в 1993 году.