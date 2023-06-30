Макрон проведет 30 июня заседание кризисного штаба по поводу беспорядков во Франции

По сведениям телеканала BFM, совещание ожидается в 14:00 мск

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в пятницу заседание кризисного штаба в связи волной уличного насилия, захлестнувшей Францию после убийства полицейским 17-летнего подростка. Об этом сообщил телеканал BFM.

По сведениям телеканала, совещание "межведомственного кризисного штаба ожидается в пятницу в 13:00 (14:00 мск - прим. ТАСС)".

Как указывает BFM, в связи с планируемым заседанием кризисного штаба Макрону, который с четверга находится в Брюсселе на саммите ЕС, "возможно, придется сократить свое пребывание в бельгийской столице и вернуться во Францию до окончания саммита".

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes-Benz 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.