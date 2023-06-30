NBC: США могут объявить о поставке кассетных боеприпасов Украине в июле

Как уточнил собеседник телеканала, речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения, таких как DPICM

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты уже в следующем месяце могут объявить о поставке кассетных боеприпасов на Украину. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, Вашингтон склоняется к передаче Киеву кассетных боеприпасов и может объявить о поставке уже в июле. Еще один собеседник телеканала уточнил, что речь идет об улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM).

22 июня заместитель помощника шефа Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций". Однако 23 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что правительство США не принимало решения о том, поставлять их или нет.

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.