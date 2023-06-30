Замглавы МИД Польши заявил, что Германия избегает диалога о выплате республике репараций

По словам Аркадиуша Мулярчика, поведение ФРГ в вопросе репараций служит "дорожным указателем" для России

ТАСС, 30 июня. Власти Германии избегают диалога и не хотят вести переговоры о выплате Польше репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945). Это констатировал замминистра иностранных дел Польши и представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью порталу wPolityce.pl.

"Подчеркиваю, что Германия избегает диалога и не хочет разговаривать о выплате военных репараций Польше", - сказал дипломат. Он напомнил, что Германия во время Второй мировой войны "уничтожила свыше 5,2 млн польских граждан" и вывезла "200 тыс. польских детей в целях их германизации".

"Польша имела право на военные репарации, но никогда их не получила", - заключил Мулярчик.

По его словам, поведение Германии в вопросе репараций служит своего рода "дорожным указателем" для России. "Если Россия видит, что Германия не хочет выплачивать репарации стране, которая пострадала в результате Второй мировой войны, то это также является указателем для России", - сказал он.

Свое заявление Мулярчик сделал после встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, где вопрос о репарациях обсуждался с представителями Германии.

Польские власти 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,3-1,5 трлн). 3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате репараций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано под давлением СССР и касалось уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии современных польских политиков, не являлась суверенным государством.