30 июня, 05:57,
обновлено 30 июня, 06:13

Во Франции в ходе беспорядков задержали более 650 человек

REUTERS/ Gonzalo Fuentes
© REUTERS/ Gonzalo Fuentes

Они произошли из-за убийства полицейским подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Число задержанных во время беспорядков в ночь на пятницу во Франции, вызванных убийством полицейским 17-летнего подростка, который отказался выполнить требования дорожного патруля, превысило 650. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

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"В соответствии с моими указаниями по жесткому пресечению беспорядков полицейские и жандармы провели 667 задержаний", - написал Дарманен.

По словам главы МВД, в минувшую ночь полицейские, жандармы и пожарные столкнулись с крайне высоким уровнем насилия, который "нечасто происходит во Франции".

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes-Benz 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты. 

Теги:
Франция
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