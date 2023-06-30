СМИ: штат Тасмания первым в Австралии запретил нацистское приветствие

По сведениям газеты The Australian, наказанием за это станет штраф в размере $2,4 тыс. или тюремное заключение сроком на три месяца

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Австралийский штат Тасмания стал первым регионом страны, законодательно запретившим нацистское приветствие, дополнив таким образом запрет на демонстрацию и использование фашистской символики. Об этом в пятницу сообщает газета The Australian.

По ее данным, публичное использование нацистского приветствия на территории штата теперь является преступлением, наказанием за которое станет штраф в размере 3,6 тыс. австралийских долларов ($2,4 тыс.) или тюремное заключение сроком на три месяца. При повторном нарушении закона наказание будет ужесточено до 7,2 тыс. австралийских долларов ($4,8 тыс.) штрафа или до полугода тюрьмы. "Нацисты не найдут в Тасмании понимания и прибежища. Демонстрация фашистских символов и приветствий - это вопиющее нарушение общественных и моральных стандартов, и реформы, которые наш штат провел первым в Австралии, запретив их, помогут создать более безопасное и здоровое общество", - указала генеральный прокурор Элиза Арчер.

Ранее власти Тасмании первыми в стране запретили использование и демонстрацию нацистских символов, предусмотрев исключение только для образовательных учреждений (им разрешат использовать эти символы в академических целях или для публикации честных и точных сведений о Второй мировой войне), а также для СМИ и некоторых религиозных организаций. Позднее аналогичные законы приняли штаты Виктория, Квинсленд, Новый Южный Уэльс и Западная Австралия. 11 июня правительство страны приняло федеральный закон о запрете публичной демонстрации нацистской символики и торговле предметами, связанными с нацизмом.