Почта Литвы выпустила марку, посвященную саммиту НАТО в Вильнюсе

Ее номинал составляет €1,8

ВИЛЬНЮС, 30 июня. /ТАСС/. Государственное предприятие "Летувос паштас" ("Почта Литвы") выпустило почтовую марку, посвященную саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. В пятницу, как сообщило ведомство на своем сайте, на центральном почтамте столицы проводится ее спецгашение.

Почтовая миниатюра вертикально поделена на две части. В левой изображен логотип НАТО, утвержденный организацией в 1953 году после конкурса, на который поступило более 5 тыс. предложений. В правой части находится стилизованный герб Литвы - Витис, или Витязь, или "Погоня", изображающий всадника с мечом в руках, который трактуется как символический защитник отечества. Над ним размещена надпись: "Вильнюс. Саммит" и дата его проведения.

Марка выпущена тиражом 20 тыс. экземпляров. Ее номинал - €1,8.