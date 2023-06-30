Малайзия призвала Швецию принять меры против тех, кто сжигает Коран

Глава МИД Малайзии Замбри Абдул Кадир отметил, что осквернение священной книги является "очень оскорбительным для мусульман"

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Малайзия призывает правительство Швеции немедленно принять меры против тех, кто сжигает Коран. Соответствующее заявление сделал в четверг в своем Twitter министр иностранных дел страны Замбри Абдул Кадир.

"Малайзия решительно осуждает действия шведских властей, допустивших провокационный акт сожжения Корана 28 июня 2023 года в Стокгольме", - заявил Замбри Абдул Кадир. "Осквернение священной книги, когда мусульмане всего мира празднуют Курбан-байрам, очень оскорбительно для мусульман и нарушает универсальный принцип уважения и понимания [по отношению] ко всем религиям и их писаниям", - отметил глава МИД, подчеркнув, что "решение шведского суда не является прогрессивным шагом" для "укрепления взаимного уважения и понимания на благо человечества".

Акция сожжения Корана прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников в исламе.