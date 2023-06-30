Бывший премьер-министр Украины считает, что Запад ищет замену Зеленскому

По словам Николая Азарова, в США и Европе уже открыто говорят, что контрнаступление Киева оказалось самоубийственным и стало полным провалом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский уже не устраивает Запад на посту президента Украины, ему ищут замену. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Пресса в США и Европе, обратил он внимание, уже открыто говорят, что контрнаступление Киева оказалось самоубийственным и стало полным провалом Запада. "Следовательно, все провалы на фронте будут тяжким грузом ложиться на плечи Зеленского, который уже откровенно не устраивает США. А чтобы подвести Украину к "мирным переговорам", на Западе сейчас лихорадочно ищут кандидатуру, не отметившуюся резкими антироссийскими заявлениями, которая заменит Зеленского", - написал Азаров на странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

По мнению экс-премьера, больше всего доверия у США остается к мэру Киева Виталию Кличко. Он, как отмечает Азаров, уже находится в списке на замену Зеленского, в нем также есть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук. На должность номинального лидера рассматривают и супругу президента Елену Зеленскую, утверждает он.