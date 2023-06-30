Белорусские сенаторы одобрили закон о реформе конституционного судопроизводства

В документе, в частности, регламентируется порядок рассмотрения конституционных жалоб граждан

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект, направленный на комплексное реформирование процедуры конституционного судопроизводства. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны. Он предусматривает изложение в новой редакции закона "О конституционном судопроизводстве" в целях приведения его норм в соответствие с обновленной конституцией страны.

Документ, в частности, предполагает комплексное реформирование процедуры конституционного судопроизводства с учетом закрепления в основном законе категорий дел, относящихся к компетенции Конституционного суда. В том числе регламентируется порядок рассмотрения дел о конституционности законов и конституционных жалоб граждан.

Обновленная Конституция Белоруссии вступила в силу 15 марта 2022 года. В настоящее время белорусские законодатели продолжают работу по приведению нормативно-правовой базы в соответствие с положениями обновленного основного закона. Для этого парламентариям необходимо принять около 100 законов.