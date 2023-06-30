СМИ: в Италии задержали почти 70 человек в операции против мафии "Ндрангета"

Их также подозревают в наркоторговле и других правонарушениях, сообщило агентство ANSA

РИМ, 30 июня. /ТАСС/. Итальянские правоохранительные органы задержали 68 человек в ходе операции против мафиозной группировки "Ндрангета" в области Калабрия. Об этом сообщило в пятницу агентство ANSA.

Задержанные также подозреваются в наркоторговле и других правонарушениях.

Отмечается, что карабинеры также арестовали имущество и акции компаний подозреваемых примерно на €5 млн.

Итальянские правоохранительные органы уже более 10 лет назад выяснили, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность на северные области страны, а также на другие государства Европы. "Ндрангета" считается самой могущественной преступной группировкой, контролирующей каналы поставок кокаина из Южной Америки в Европу.