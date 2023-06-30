Польские военные вытеснили в Белоруссию беженцев с ребенком через калитку для животных

По данным Государственного пограничного комитета Белоруссии, к тем, кто отказывался переходить границу, применяли физическое насилие

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Польские силовики вытеснили на белорусскую территорию через калитку для прохода животных группу беженцев, в том числе ребенка. Об этом в пятницу сообщил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

"Факт жестокого обращения с беженцами зафиксирован на границе с Польшей 28 июня. Поздним вечером польские силовики на служебном транспорте доставили к заграждению, установленному на границе с Беларусью, группу беженцев. Несмотря на ливень и отсутствие сухой одежды у иностранцев, военные по ту сторону границы заставили их пройти на белорусскую территорию через калитку для животных. К тем беженцам, которые отказывались следовать в Беларусь, применялось физическое насилие", - говорится в сообщении.

В Погранкомитете проинформировали, что среди беженцев был "ребенок, которого также насильно вытеснили за заграждение и оставили в условиях, опасных для его жизни и здоровья".

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию стремящихся попасть в Европу незаконных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек, в первом квартале этого года европейские силовики пытались вытеснить более 4,5 тыс. беженцев. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границ со странами Евросоюза были обнаружены более 30 погибших иностранцев.

Оборудованную средствами дистанционного контроля заградительную стену высотой 5,5 м и длиной 186 км Польша строила с января по июнь 2022 года. Минск неоднократно заявлял, что стена является серьезной угрозой для уникального природного комплекса Беловежской Пущи, через которую проходит участок границы двух стран.