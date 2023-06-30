Орбан заявил, что ЕК не сможет добиться выделения Украине €50 млрд

По словам премьер-министра Венгрии, Еврокомиссия просит все 27 стран сообщества "пополнить семилетний бюджет, поскольку к середине этого периода деньги уже закончатся"

БУДАПЕШТ, 30 июня. /ТАСС/. У Еврокомиссии нет никаких шансов добиться согласия стран Евросоюза внести поправки в бюджет, предусматривающие выделение €50 млрд Украине и средств на принудительное размещение мигрантов в Европе. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

Выступая оттуда в программе венгерской радиостанции Kossuth, он рассказал, что в четверг на совещании поднималась "тема миграции, а сегодня будут дебаты по бюджету". Еврокомиссия подготовила поправки в бюджет ЕС, однако "нет никаких шансов на то, что они будут приняты", предупредил глава правительства.

По его словам, Еврокомиссия просит все 27 стран сообщества "пополнить семилетний бюджет, поскольку к середине этого периода деньги уже закончатся". "Деньги нужны, в частности, чтобы выделить Украине €50 млрд, но за последние полтора года мы уже предоставили на эти цели €70 млрд, и мы не знаем, куда пошли эти деньги. Также неясно, кто будет их контролировать и на что пойдут эти средства", - отметил Орбан.

По его словам, Еврокомиссия хочет, чтобы "все государства-члены оплачивали возросшую процентную нагрузку по совместному кредиту, из которого поляки и венгры не получили ни копейки". "Третья крупная сумма будет запрошена для облегчения прибытия мигрантов в Европу", - уточнил премьер, подчеркнув, что "все это совершенно абсурдно". Орбан считает, что "в пятницу Еврокомиссия должна будет ответить на вопрос, куда пошли деньги и кто несет ответственность за то, что через два с половиной - три года Евросоюз окажется на грани банкротства".