СМИ: во Франции пострадали почти 250 полицейских и жандармов за ночь в ходе беспорядков

При этом, по сведениям телеканала BFM, никто из них не получил тяжелых ранений

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Столкновения с радикальными манифестантами, которые происходили в ночь на пятницу во Франции, привели к ранению 249 сотрудников полиции и жандармерии. Об этом сообщил телеканал BFM.

Как отмечается в сообщении, из 40 тыс. полицейских, "которые обеспечивали порядок на всей территории Франции в ночь на пятницу, пострадали 249 человек". При этом никто из полицейских и жандармов не получил тяжелых ранений, уточняет BFM.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ходе беспорядков было задержано 667 человек.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes-Benz 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города Франции, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. Для пресечения беспорядков в некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.