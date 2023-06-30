В Парижском регионе за ночь сожгли 20 автобусов

Как отметил министр-делегат Клеман Бон, движение общественного транспорта там 30 июня ограничат на фоне беспорядков

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Движение общественного транспорта в Парижском регионе в пятницу будет ограничено на фоне беспорядков, начавшихся в стране после убийства полицейским 17-летнего водителя, который отказался выполнить требования полицейских. Как сообщил в эфире радиостанции RMC министр-делегат, отвечающий за транспорт, Клеман Бон, это связано с тем, что за ночь было сожжено 20 автобусов.

"В общей сложности в эту ночь в столичном регионе было сожжено 20 автобусов, - сказал Бон. - Движение автобусов и трамваев будет значительно ограничено в течение всего дня".

Он отметил, что в четверг после 21:00 (22:00 мск) движение наземного транспорта в Парижском регионе было приостановлено. "Движение восстанавливается, но в ограниченном масштабе", - уточнил Бон.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes-Benz 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. полицейских. В некоторых городах страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.