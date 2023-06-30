30 июня, 07:46

Власти Южной Кореи попросили КНДР оповестить их в случае сброса воды с плотин на границе

Агентство Yonhap указывает, что просьба должна дойти до Пхеньяна через СМИ, поскольку тот не отвечает на ежедневные звонки по линии офиса межкорейской связи с апреля

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Власти Республики Корея публично обратились к КНДР с просьбой заблаговременно проинформировать их в случае сброса воды с плотин, расположенных в приграничных районах, на фоне пришедшего на Корейский полуостров сезона дождей. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

"Мы призываем Север добросовестно принять все меры, чтобы не допустить возникновения ущерба из-за отсутствия оповещения", - заявили в Министерстве объединения Республики Корея. Агентство указывает, что просьба должна дойти до Пхеньяна через СМИ, поскольку власти КНДР не отвечают на ежедневные звонки по линии офиса межкорейской связи с апреля.

В октябре 2009 года Сеул и Пхеньян договорились, что КНДР будет оповещать соседа о своих планах по сбросу воды с гидротехнических сооружений. Достичь соглашения стороны побудила смерть шести южнокорейцев в результате сброса воды с плотины в КНДР без предварительного оповещения. Yonhap указывает, что в прошлом году Пхеньян не стал информировать Сеул об открытии шлюзов.

Ранее на этой неделе газета Rodong Sinmun информировала, что сезон дождей в этом году начался, и призвала принять меры предосторожности, чтобы не допустить ущерба от стихии в КНДР. Накануне южнокорейские СМИ сообщили о первой в этом году жертве в результате инцидента, связанного с ливнями, в Республике Корея. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
© Информационное агентство ТАСС
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