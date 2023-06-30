СМИ: цена на американские беспилотники для Индии будет ниже, чем для других стран

Собеседник агентства PTI сообщил, что цена за один БПЛА должна составить порядка $99 млн, добавив, что, например, для ОАЭ цена составила $161 млн за штуку

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июня. /ТАСС/. Оценочная стоимость американских боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности MQ-9B, которые США предлагают Индии, будет в среднем до 27% ниже, чем цена, которую платят некоторые другие государства. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на правительственные источники.

По информации индийского неназванного высокопоставленного правительственного чиновника, представители Индии будут работать и над дальнейшим снижением цены в ходе переговоров. При этом он подчеркнул, что пока переговоры по вопросу ценообразования на эти БПЛА еще не начались. По его словам, цены могут быть пересмотрены в сторону повышения только в том случае, "если Индия потребует дополнительных функций" для этих БПЛА.

Собеседник PTI сообщил, что цена за один БПЛА должна составить порядка $99 млн, добавив, что, например, для ОАЭ цена составила $161 млн за штуку. По его словам, при этом Индия намерена приобрести "улучшенную конфигурацию" таких аппаратов.

Источник указал, что из-за большого объема сделки с Индией и того факта, что производитель смог возместить большую часть своих первоначальных инвестиций по предыдущим сделкам, цена для Нью-Дели будет ниже, чем для других покупателей. Однако Индия, возможно, потребует интегрировать некоторые собственные радары и ракеты для использования с этими БПЛА, что может привести к пересмотру цены в сторону увеличения, повторил чиновник.

Ранее Минобороны Индии одобрило закупку 31 боевого БПЛА MQ-9B SeaGuardian американского производства. По информации местных СМИ, эти БПЛА Индия намерена приобрести для трех видов вооруженных сил, поскольку аппараты могут выполнять различные функции, включая морскую разведку, борьбу с подводными лодками, атаки наземных целей и наведение на цель за горизонтом. Индийские ВМС в 2020 году взяли в аренду два разведывательных американских беспилотника Predator, чтобы использовать их для проведения разведки морских границ и проверить оперативные возможности американских БПЛА.