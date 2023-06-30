Белорусские сенаторы одобрили законопроект о судоустройстве и статусе судей

Документ, в частности, предусматривает реализацию новых положений основного закона о порядке избрания и освобождения от должности судей Конституционного и Верховного судов

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о судоустройстве и статусе судей. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны. Он направлен на приведение Кодекса о судоустройстве и статусе судей в соответствие с обновленной конституцией, принятой на республиканском референдуме в феврале 2022 года. Он предусматривает реализацию новых положений основного закона о порядке избрания на должность и освобождения от должности судей Конституционного и Верховного судов, уточнение полномочий Конституционного суда.

Также документ определяет передачу Всебелорусскому народному собранию (ВНС) и его президиуму ряда полномочий в сфере судоустройства и статуса судей, реализуемых в настоящее время президентом страны. Кроме того, документ корректирует компетенцию судов общей юрисдикции в части пересмотра судебных постановлений по уголовным и гражданским делам в апелляционном порядке и в порядке надзора, предусматривает создание в структуре Верховного суда апелляционной инстанции для рассмотрения жалоб на вступившие в законную силу постановления, вынесенные Верховным судом в качестве суда первой инстанции.

Согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой на состоявшемся 27 февраля 2022 года референдуме, созданное в 1996 году ВНС стало высшим представительным органом, получило статус конституционного органа и дополнительные полномочия. ВНС вправе утверждать основные направления внутренней и внешней политики, военную доктрину, концепцию национальной безопасности, программы социально-экономического развития страны. Собрание может также предлагать изменения и дополнения в конституцию, проведение республиканских референдумов, рассматривать вопрос о легитимности выборов. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.