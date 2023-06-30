СМИ: кабмин Чехии до 1 октября получит проект соглашения о покупке самолетов F-35

Как сообщило агентство CTK, американские ведомства считают, что продажа военных самолетов отвечает "целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поможет укрепить безопасность НАТО"

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии до 1 октября получит "на стол" проект соглашения о покупке 24 американских истребителей пятого поколения F-35 и затем примет решение, одобрить его или нет. Об этом сообщило в ночь на пятницу информационное агентство CTK.

Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, проинформировали в четверг, что США планируют поставить Чехии истребители F-35, боеприпасы к ним и сопровождающее оборудование на примерную сумму до $5,62 млрд.

Американские ведомства считают, что продажа военных самолетов отвечает "целям внешней политики и национальной безопасности США, поскольку поможет укрепить безопасность НАТО".

Администрация Соединенных Штатов уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и на их возможное блокирование.

CTK, в свою очередь, отметило, что $5,62 млрд - максимально возможная стоимость контракта, реализация которого рассчитана на 10 лет. Окончательная сумма, которую потребуется заплатить за самолеты, может быть ниже. Оформленное в проекте соглашения предложение американской стороны поступит в республику, согласно агентству, летом, а затем (перед направлением в кабмин) будет проведена его экспертная оценка.