Президент Польши не видит причин для введения режима ЧС на границе с Белоруссией

Одновременно Анджей Дуда назвал правильным решение об укреплении восточной границы страны

ТАСС, 30 июня. Президент Польши Анджей Дуда заявил в пятницу, что не видит причин, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией.

В среду вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский по итогам заседания правительственного комитета по вопросам безопасности и обороны заявил, что польские власти приняли решение укрепить границу страны с Белоруссией из-за прибытия в соседнюю республику сил частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"На сегодня я не вижу никаких причин, чтобы вводить режим чрезвычайной ситуации [на границе с Белоруссией]", - сказал Дуда в интервью радиостанции Radio Zet. "И думаю, что никто из серьезных [людей] такого [варианта] не рассматривает", - добавил глава государства.

Одновременно Дуда назвал правильным решение об укреплении восточной границы Польши, "поскольку очевидно, что ситуация [там] <...> осложняется".

По мнению польского президента, сообщения о размещении в Белоруссии ЧВК "Вагнер" и российского ядерного оружия имеют "огромное значение для НАТО, поскольку влияют на архитектуру безопасности в <...> [восточной] части Европы и даже в мире".