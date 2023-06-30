В Судане считают, что Россия может способствовать урегулированию конфликта в стране

Власти Судана попросили помощи РФ, сообщил зампред Суверенного совета Малик Агар

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Москва может внести большой вклад в дело урегулирования военного конфликта в Судане. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар.

"Обратились к ряду государств, которые могут повлиять на ситуацию в стране и которые влияют на международную политику. Одной из таких стран является Россия. Россия - великая держава, которая имеет большую роль в мире, является постоянным членом Совета Безопасности ООН и может повлиять на ситуацию, - сказал он. - Мы встречались вчера с министром иностранных дел РФ и его заместителем, мы разъяснили нашу позицию, суть конфликта, его предпосылки, изложили все попытки, которые прилагают соседние с Суданом государства для урегулирования конфликта. Рассказали о наших попытках воздействовать на конфликт через международное сообщество, подчеркнули важность отношений между Россией и Суданом в целом. Мы попросили помощи России, участия России в прекращении суданской войны".

Агар указал, что на встрече суданская сторона ознакомила главу МИД РФ Сергея Лаврова с дорожной картой по урегулированию кризиса. "Мы посетим также и другие страны, мы готовы поехать и в страны Запада, и Востока, в различные страны мира", - добавил зампредседателя совета.

Усилия Суверенного совета Судана направлены на урегулирование ситуации в стране, орган занимается поиском механизмов нормализации, заявил Агар. "Все наши усилия направлены на то, чтобы разрешить суданский конфликт", - подчеркнул он.

По словам Агара, совет занимается "поиском наилучших механизмов" для того, чтобы прекратить войну в Судане. "Мы обратились к соседним странам, существует ряд инициатив <...>. Мы привлекаем также ООН, США, к ним обращались", - отметил зампредседателя совета.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и командующим суданскими силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.