Белорусские сенаторы одобрили законопроект о народном ополчении

Согласно документу, формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о народном ополчении. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее приняли депутаты Палаты представителей, теперь поступит на подпись президенту страны. Он определяет народное ополчение как вооруженные формирования, создаваемые из добровольцев, изъявивших желание принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания. Формировать из добровольцев отряды будут местные органы власти, общее руководство ими будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел.

Задачу создать в Белоруссии "при каждом сельском совете" вооруженные стрелковым оружием отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, а при необходимости превратятся в партизанские формирования, президент страны Александр Лукашенко поставил в мае 2022 года. В начале марта 2023 года проект закона о народном ополчении одобрил Совет безопасности Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что численность народного ополчения может составить до 150 тыс. человек. В 2022-2023 годах в ряде районов страны уже отрабатывали формирование отрядов ополчения и их взаимодействие с местными органами власти и силовыми структурами.