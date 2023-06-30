Human Rights Watch сообщила о новых свидетельствах применения ВСУ запрещенных мин

В отчете организации говорится, что HRW направила украинскому правительству официальный запрос по этому поводу, но ответа не получила

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) получила новые данные о том, что украинские военные неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины "Лепесток". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте HRW.

По сделанным на востоке Украины фотографиям боеголовок 220-мм ракет "Ураган", которые несут по 312 мин "Лепесток", удалось выяснить, что ракеты были закуплены на средства одной из украинских НПО, указывает HRW. В отчете также отмечено, что HRW направила украинскому правительству 28 мая официальный запрос по этому поводу, но ответа не получила.

В январе этого года правозащитная организация уже публиковала отчет о применении ВСУ мин "Лепесток" в Изюме и его окрестностях с апреля по сентябрь 2022 года, что привело к гибели 11 человек.

Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" плохо заметны из-за небольшого размера и защитного цвета корпуса, их очень сложно обнаружить с помощью спецоборудования. Взрыв может привести к тяжким увечьям и даже гибели находящихся поблизости людей. Применение противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году.