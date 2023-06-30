МИД КНР выступил против поставок Тайваню очередной партии вооружений США на $440 млн

В Пекине потребовали от Вашингтона соблюдать принцип "одного Китая" и двусторонние договоренности по Тайваню

ПЕКИН, 30 июня. /ТАСС/. Китайские власти решительно выступают против межармейских контактов США и Тайваня и требуют прекратить поставки американских вооружений Тайбэю. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя решение Госдепартамента о продаже тайваньской стороне боеприпасов и военного оборудования на $440 млн.

"Китай решительно против межармейских контактов Соединенных Штатов с Тайванем и продажи американских вооружений Тайбэю", - подчеркнула она на брифинге.

Как уточнила китайский дипломат, это неизменная позиция Пекина. Мао Нин также потребовала от Вашингтона соблюдать принцип "одного Китая" и двусторонние договоренности по Тайваню.

"США должны прекратить поставлять оружие Тайбэю, перестать создавать факторы, способствующие усилению напряженности в Тайваньском проливе", - подытожила она.

Как сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США, Госдепартамент разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает обеспокоенность Пекина. Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций. США разорвали дипломатические отношения с тайваньской стороной в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.