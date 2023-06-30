Ермак обсудил подготовку к саммиту НАТО с советниками Великобритании, США, Франции и ФРГ

Стороны также обсудили предоставление Киеву гарантий безопасности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с советниками по вопросам безопасности Великобритании, Германии, США и Франции ожидания Киева от саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"Руководитель офиса президента Андрей Ермак вместе с заместителем руководителя офиса Игорем Жовквой провел телефонный разговор с советниками по национальной безопасности в формате Quad (США, Великобритания, Франция, Германия), - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства. - Обсуждались состояние подготовки к проведению саммита НАТО в Вильнюсе и ожидаемые результаты".

Стороны также обсудили предоставление Киеву гарантий безопасности, в частности "подготовку соответствующего многостороннего документа". Кроме того, Ермак проинформировал советников о ходе боевых действий и потребностях украинской армии в разных видах вооружения. В пресс-службе добавили, что стороны договорились продолжить регулярные консультации в указанном формате для координации совместных действий по поддержке Украины.

В преддверии саммита НАТО, который состоится 11-12 июля, Киев активизировал риторику о своих претензиях на вступление в альянс. Ермак заявлял, что Украина рассчитывает на этом саммите получить приглашение вступить в организацию по упрощенной процедуре. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ежедневно информирует о телефонных разговорах с коллегами из входящих в блок стран.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. По его словам, на июльском саммите блока в Вильнюсе планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие приглашения вступить в НАТО демотивирует вооруженные силы страны. В офисе президента также указали, что Зеленский не поедет на саммит, если лидеры стран альянса "не проявят мужества" в вопросе членства Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в нее Украины и приближение альянса к российским границам.