Белорусские сенаторы одобрили ратификацию соглашения с Россией об учебно-боевых центрах

Военнослужащие, в частности, будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации соглашения с Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

Документ, который ранее был принят депутатами Палаты представителей, поступит на подпись президенту страны.

Центры предназначены для повышения уровня слаженности и боевой выучки военнослужащих России и Белоруссии. Их основными задачами являются совместная боевая подготовка, дежурство (боевое, опытно-боевое), выполнение других учебно-боевых задач. Военнослужащие также будут обмениваться опытом применения вооружения, военной и специальной техники, осваивать практические навыки работы. Также среди задач обозначена унификация боевой подготовки вооруженных сил двух стран.

Соглашение об учебно-боевых центрах подписано в Минске 28 марта 2023 года. Документ вступит в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур.

В начале ноября 2022 года начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Минобороны Валерий Ревенко сообщал, что уже функционируют три центра учебно-боевой подготовки - два в Белоруссии и один в России.