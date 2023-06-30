Орбан заявил, что финансирование Евросоюзом Украины не поможет ей победить Россию

Премьер-министр Венгрии добавил, что дальнейшие финансовые вливания позже заставят тратить еще больше денег на экономическое восстановление Украины

БУДАПЕШТ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что дальнейшее выделение Евросоюзом финансовых средств Украине не приведет к прекращению конфликта в этой стране и не поможет ей победить Россию. Находясь в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, глава правительства заявил, что дальнейшие финансовые вливания лишь "затягивают войну" и позже заставят тратить еще больше денег на экономическое восстановление Украины.

Отвечая в пятницу в эфире венгерской радиостанции Kossuth на вопрос, приблизит ли финансовая помощь ЕС мир на Украине, Орбан сказал, что "принадлежит к другой школе", которая убеждена, что нужны переговоры, а не продолжение военных действий. По его словам, "большие игроки утверждают, что надо идти по тому же пути, по которому мы шли, что они будут давать деньги, украинские солдаты будут воевать и таким образом они победят русских". Венгерский премьер подчеркнул, что не согласен с таким подходом.

"Прошло полтора года, мы сделали то, что сделали, результат нулевой, даже отрицательный. Россия не побеждена, российское политическое руководство на месте, в российской экономике все хорошо, а мы страдаем от высокой инфляции, и у нас нет денег, чтобы поддержать украинцев. Очевидно, что контрнаступление, начатое украинцами, идет трудно, и есть серьезные сомнения в том, что мы вообще можем на что-то надеяться", - пояснил Орбан.

Кроме того, он напомнил, что Евросоюз находится "на пределе своих возможностей". "В бюджете ЕС нет денег. Куда делись эти деньги? Мы знаем ответ: они были выданы Украине для войны, которой не должно было быть", - отметил глава правительства.

В связи с этим он подтвердил, что Венгрия выступает против предложения Еврокомиссии направить дополнительные взносы в бюджет ЕС, чтобы выделить Украине в течение ближайших лет помощь в размере €50 млрд. "Мы больше не будем давать деньги Украине, пока они не скажут нам, куда делись €70 млрд, которые мы выделили ранее", - заявил Орбан.