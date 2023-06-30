В Судане заявили, что в стране не присутствуют силы ЧВК "Вагнер"

Они находятся в странах, граничащих с республикой, заявил зампред Суверенного совета Судана Малик Агар

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Подразделения частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" не присутствуют на территории Судана, они находятся в странах, граничащих с республикой. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар.

"Силы "Вагнера" не присутствуют в Судане. Они присутствуют в ряде других стран, на юге Ливии, в Центрально-Африканской Республике, в государствах, которые граничат с Суданом", - сказал он.

Агар также указал на то, что армия Судана "не имеет никаких отношений с силами "Вагнера".

Кроме того, он обратил внимание на существующие мнения о том, что силы ЧВК "Вагнер" в какой-то мере имеют связи с подразделениями сил быстрого реагирования. "Но никакого подтверждения этому нет", - добавил замглавы Суверенного совета.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и командующим суданскими силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.