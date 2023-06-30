В Бельгии заявили о новых идеях ЕС и НАТО по гарантиям безопасности Киеву "каждую неделю"

Брюссель видит частью этих гарантий подготовку пилотов для F-16, отметил премьер-министр Александер Де Кроо

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) и НАТО "каждую неделю" выдвигают новые идеи по предоставлению гарантий безопасности Украине, Бельгия видит частью этих гарантий подготовку пилотов для F-16. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Александер Де Кроо по прибытии на второй день саммита ЕС.

"Гарантии безопасности Украине должны обсуждаться в ЕС и НАТО. Саммит НАТО в Вильнюсе (11-12 июля - прим. ТАСС) станет важным этапом. Каждую неделю появляются новые проекты, например Бельгия намерена участвовать в проекте подготовки пилотов для F-16", - заявил он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что частью гарантий безопасности для Украины должно быть расширение поставок вооружений и подготовки солдат.

В то же время, выступая по итогам своего участия в саммите ЕС, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ответ на вопрос о перспективах вступления Украины в НАТО, что альянс на саммите в Вильнюсе "пошлет Украине очень сильный сигнал поддержки".