Глава Суверенного совета Судана собирается на саммит Россия - Африка

Первый саммит и экономический форум Россия - Африка прошел в 2019 году в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар.

"Руководитель нашего переходного Суверенного совета господин Абдель Фаттах аль-Бурхан собирается приехать на форум", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый саммит и экономический форум Россия - Африка прошел в 2019 году в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".