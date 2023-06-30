30 июня, 08:13,
обновлено 30 июня, 08:56
Саммит Россия – Африка

Глава Суверенного совета Судана собирается на саммит Россия - Африка

Первый саммит и экономический форум Россия - Африка прошел в 2019 году в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан планирует посетить саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар.

"Руководитель нашего переходного Суверенного совета господин Абдель Фаттах аль-Бурхан собирается приехать на форум", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Первый саммит и экономический форум Россия - Африка прошел в 2019 году в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие". 

Теги:
СуданРоссияСаммит Россия – Африка
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