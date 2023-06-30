Президент Кипра рассчитывает, что участники саммита ЕС договорятся по проблеме миграции

Миграционная проблема, как ожидается, будет одной из основных тем обсуждения

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Кипра Никос Христодулидис рассчитывает, что страны - члены Евросоюза сумеют прийти к компромиссу по вопросу миграции, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом он заявил в пятницу журналистам по прибытии на второй день саммита ЕС. Миграционная проблема, как ожидается, будет одной из основных тем обсуждения.

"К сожалению, на вчерашнем вечернем заседании нам не удалось достичь соглашения. Будем надеяться, что мы сможем сделать это сегодня", - сказал Христодулидис.

Как указывают кипрские СМИ, договоренности не удалось достичь главным образом из-за позиции Венгрии и Польши по вопросу об обязательном расселении мигрантов по странам ЕС. "Миграция - это общая проблема. Мы должны предпринять конкретные действия и продемонстрировать солидарность. Надеюсь, сегодняшние дискуссии будут более плодотворными", - добавил кипрский лидер.

Кипр испытывает сегодня большие сложности с выполнением программы ЕС по возвращению мигрантов в страны их проживания или перемещения их в другие государства сообщества по договоренностям со странами-членами. Обострение ситуации, как считают официальные лица правительства, во многом происходит из-за дестабилизирующей роли Турции, поскольку основная часть мигрантов прибывает в республику с северной стороны.

Как заявил ранее президент Христодулидис, Кипр нуждается в серьезной поддержке со стороны Евросоюза для решения миграционной проблемы. В этом контексте власти республики представили европейским партнерам комплексный набор мер, чтобы их можно было включить в план действий для Восточного Средиземноморья и использовать при его подготовке.

Значительная часть нелегалов проникает на остров через так называемую зеленую линию, 180-километровую буферную зону, разделяющую Кипр на территории проживания греческой и турецкой общин острова, которую контролируют Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Контроль за этой разделительной зоной осуществляется на особых условиях, так как "зеленая линия" на Кипре не считается внешней границей Европейского союза. Чаще всего на Кипр прибывают нелегальные мигранты из Сирии, которые добираются до острова транзитом через Турцию и прибегают к услугам морских контрабандистов в районе города Мерсин. Однако иногда кипрских берегов достигают и лодки с мигрантами, вышедшие из портов самой Сирии или Ливана.