Премьер Камбоджи отказался от своего аккаунта в Facebook с 14 млн подписчиков

Официальная учетная запись главы правительства была удалена по его просьбе из-за несогласия с политикой руководства соцсети

ХАНОЙ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отказался от использования своего аккаунта в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), на который были подписаны свыше 14 млн человек. Официальная учетная запись главы правительства была удалена по его просьбе из-за несогласия с политикой руководства соцсети, сообщило в пятницу камбоджийское информагентство AKP.

В своем Telegram-канале Хун Сен пояснил, что прекращает использовать учетную запись в Facebook, потому что существует более 20 поддельных аккаунтов, зарегистрированных под его именем, а руководство Meta не хочет удалять их. "Отныне все учетные записи под именем Хун Сен являются поддельными", - сказал премьер. - Я уважаю принципы Facebook, но он упускает некоторые проблемы из виду. Не стоит смешивать технические вопросы с политическими".

В последние годы чрезвычайно популярный в народе камбоджийский премьер превратился в очень активного пользователя соцсетей. Его официальная страница в Facebook стала одним из наиболее посещаемых и востребованных информационных ресурсов в королевстве. Помимо отчетов о своей работе, периодически Хун Сен публиковал фото и видео личного характера, рассказывающие о буднях его самого и его семьи. Теперь Хун Сен намерен перенести всю свою социальную активность в мессенджер Telegram.

По словам главы камбоджийского правительства, Telegram - действительно полезный способ коммуникации, поскольку с ним можно не беспокоиться о взломе своей страницы, в то время как подписчикам разрешено размещать комментарии и ответы на посты, как и в Facebook.