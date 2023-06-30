В Судане заявили, что на встрече в МИД РФ вопрос поставок вооружений не обсуждался

По словам зампреда Суверенного совета Малика Агара, речь шла о политических вопросах и прекращении войны в Судане

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Суверенного совета Судана Малик Агар заявил, что в рамках своего визита в Москву не обсуждал вопросы поставок вооружений.

"Мы говорили о политических вопросах, о прекращении войны [в Судане]. Мы не говорили о поставках вооружений и получили обещание о том, что мы получим поддержку, гуманитарную помощь. Я думаю, что военные вопросы мы обсудим после окончания этой войны [в Судане]", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Накануне Агар встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и командующим суданскими силами быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых суданских вооруженных сил, а также о том, кто должен стать главнокомандующим армией: профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало. 15 апреля начались столкновения между двумя структурами возле военной базы в городе Мерове, а также в Хартуме. По данным Минздрава Судана, с начала боев погибли более 3 тыс. человек, не менее 6 тыс. получили ранения.