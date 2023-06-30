Очередной дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Белоруссии

В Минобороны республики заявили, что теперь значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей страны

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Очередной дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. Об этом сообщило Минобороны республики.

"С сегодняшнего дня значительно повышена эффективность средств ПВО по защите воздушных рубежей Беларуси - на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Лукьянович проинформировал, что задействованный в работе с комплексом личный состав прошел обучение, отработал навыки на полигоне Капустин Яр и готов к выполнению боевой задачи. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркивал, что поставленный из России комплекс С-400 стал серьезным элементом защиты не только воздушных границ республики, но и рубежей Союзного государства.

О прибытии в Белоруссию из России очередного комплекса С-400 Минобороны республики сообщило 28 мая, отметив, что белорусские зенитчики прошли на российских полигонах полный курс подготовки к боевому применению системы. О постановке на вооружение российских ракетных комплексов С-400 и "Искандер" президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал в декабре 2022 года.