В Чехии заявили, что Польша и Венгрия блокируют достижение соглашения по миграции

Между тем, как отметил премьер-министр Петр Фиала, участники саммита проявили единодушие в поддержке Украины и антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Польша и Венгрия пока продолжают блокировать достижение странами Евросоюза соглашения по миграционной политике сообщества. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала перед началом второго дня саммита ЕС.

"Польша и Венгрия отвергают практически любой текст, в котором есть слово "миграция", - сказал он. - Чехии <...> удалось [добиться], что в [проект обсуждаемого документа] было непосредственно включено упоминание необходимости финансово поддерживать страны, которые приняли большое число украинских беженцев. Я считаю это большим успехом, но Польша и Венгрия блокируют весь этот текст, так что [эти страны] практически блокируют [выделение] финансовых средств для украинских беженцев, которые могли бы [их] получить. Надеюсь, что позиция Венгрии и Польши по этому вопросу изменится".

Занятая Польшей и Венгрией позиция, по словам премьера, противоречит интересам Чехии, которые разделяет большинство государств ЕС. Между тем, как сказал Фиала, участники саммита проявили единодушие в поддержке Украины и антироссийских санкций.

Касаясь проблемы нелегальной миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки, премьер подчеркнул, что ее необходимо решать в странах исхода беженцев, помогая им в том числе финансово.

Ранее итальянское агентство Adnkronos сообщило со ссылкой на два европейских дипломатических источника, что пункты, связанные с проблемой миграции, блокируют премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они выступают против обязательного участия всех стран ЕС в программах расселения мигрантов по территории сообщества, что в Брюсселе называют "принципом солидарности". Другие лидеры, по информации агентства, пытаются найти формулировку, которая могла бы их устроить.