El País: представители США и Венесуэлы провели тайную встречу в Катаре

По информации издания, секретная встреча состоялась три недели назад в Дохе без присутствия посредников или третьих лиц

МАДРИД, 30 июня. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес и старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуан Гонсалес встретились в столице Катара для обсуждения ситуации в республике. Об этом сообщила в пятницу испанская газета El País со ссылкой на источники.

По ее информации, секретная встреча состоялась три недели назад в Дохе без присутствия посредников или третьих лиц. Родригес и Гонсалес обсудили освобождение заключенных и необходимость нормализации политической жизни в Венесуэле. Отмечается, что информация о подобных встречах на таком уровне держится в секрете, чтобы никто не вмешивался в процесс диалога.

Как пишет издание, позиции Вашингтона и Каракаса очень далеки.

США и их союзники приняли против Венесуэлы 930 односторонних ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы наносят жесткие санкции, введенные в 2019 году против государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela, S.A (PDVSA), которые включают запрет на экспорт нефти. От американских санкций в отношении нефтяной промышленности южноамериканская страна потеряла более $232 млрд. $30 млрд, принадлежащих Венесуэле, заблокированы в западных банках.