Контрразведка США предупредила о рисках ведения бизнеса в КНР из-за закона о шпионаже

В качестве шпионажа могут расцениваться не только секретные разведданные и сведения, составляющие государственную тайну, но и любые другие документы, "связанные с национальной безопасностью", пояснили представители ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Национальный центр контрразведки и безопасности США предупредил об опасности ведения американскими компаниями бизнеса в КНР из-за поправок к закону о шпионаже, вступающих в силу 1 июля. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение бюллетень ведомства.

"Поправки к закону расширяют понятие шпионажа, не давая ему четкого определения, так что это может создать большие проблемы для частного сектора", - приводит слова главы американского контрразведывательного центра Мирриам-Грейс Макинтайр издание. В частности, в обновленном законе в качестве шпионажа могут расцениваться не только секретные разведданные и сведения, составляющие государственную тайну, но и любые другие документы, "связанные с национальной безопасностью", пояснили представители ведомства.

Поправки к закону о шпионаже были согласованы властями КНР в апреле этого года на фоне ужесточения проверок американских компаний, работающих в Китае. Они направлены на усиление надзора за иностранными предприятиями в стране, утверждается в бюллетене. Китайская сторона, однако, утверждает, что поправки не несут угрозы для иностранного бизнеса. В МИД КНР заверили, что, пока зарубежные компании соблюдают законы страны пребывания, им не о чем беспокоиться. В ведомстве добавили, что это в том числе касается иностранных журналистов и ученых.