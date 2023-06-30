В Грузии сообщили о выполнении 11 из 12 рекомендаций для статуса кандидата в члены ЕС

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили также обвинил оппозицию в том, что она препятствует выполнению рекомендаций

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Грузия выполнила 11 из 12 рекомендаций Евросоюза для получения страной статуса кандидата в члены объединения. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая перед парламентом Грузии.

"Если говорить о том, насколько заслужила Грузия [получение статуса], Грузия достигла значительного прогресса. Из 12 рекомендаций, можно сказать, что 11 выполнены. Мы сделали максимум", - сказал Гарибашвили.

Премьер также обвинил оппозицию в том, что она препятствует выполнению рекомендаций, а также "партию войны" - отдельных европейских политиков, которые, как считает Гарибашвили, не хотят, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС при действующей власти.

Какую именно рекомендацию не выполнила страна, Гарибашвили не уточнил, однако неоднократно говорилось о том, что неразрешенной проблемой в стране остается поляризация общества.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата на вступление в сообщество Молдавии и Украине. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также выразили готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. К настоящему моменту в стране уже провели избирательную реформу, создали антикоррупционное бюро, по новой системе избрали омбудсмена, изменили законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначили троих из пяти членов Высшего совета юстиции.