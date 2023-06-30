Польша на саммите Евросоюза выступила за ограничение компетенций ЕС

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, тема реформы ЕС обсуждалась в контексте его расширения за счет принятия стран Западных Балкан и Украины

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил в пятницу по прибытии на второй день саммита ЕС, что в ходе дискуссии о реформировании ЕС выступил за ограничение компетенций сообщества.

По его словам, тема реформы Евросоюза обсуждалась в контексте его расширения за счет принятия стран Западных Балкан и Украины.

"Я обратил внимание на то, что вместо движения в направлении квалифицированного большинства во время голосований, нужно сократить сферу компетенций Евросоюза. Мои слова вызвали большой интерес", - сказал Моравецкий.

"Если Европа хочет быть стратегическим и глобальным игроком, то она должна расширяться без одновременного связывания себе рук какими-то изменениями [основополагающих] трактатов", - отметил глава польского правительства.

Вместе с тем, как считает Моравецкий, такие решения об изменении фундаментальных документов ЕС приняты не будут, так как все 27 стран-членов на это не согласятся.