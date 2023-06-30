Премьер Грузии назвал предательством интересов Тбилиси санкции против России

Ираклий Гарибашвили уточнил, что от ввода санкций пострадал бы грузинский народ

ТБИЛИСИ, 30 июня. /ТАСС/. Введение экономических ограничений против России стало бы предательством интересов Грузии и грузинского народа. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте с отчетом о проделанной работе.

"Введение так называемых санкций и каких-то ограничений, закрытие торговли и экономики и так далее, было бы полностью безответственным шагом. Более того, это можно назвать предательством интересов своей страны и народа", - сказал он.

Глава правительства уточнил, что от ввода санкций пострадал бы грузинский народ. "Если кто-то и пострадал бы, то пострадала бы наша страна, наш народ. Мы не смогли бы жить так смело, у нас не было бы экономического роста, развития, рабочих мест", - отметил он.

Гарибашвили 25 февраля 2022 года объявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Власти страны многократно заявляли, что введение санкций против России нанесло бы не только значительный экономический урон Грузии, но и могло бы спровоцировать военное противостояние.