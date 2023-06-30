NBC: разыскиваемого полицией участника штурма Капитолия арестовали рядом с домом Обамы

Тейлору Таранто предъявили обвинение в том, что он в течение двух лет скрывался от правосудия

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Штурмовавший здание американского Конгресса в Вашингтоне 6 января 2021 года и разыскиваемый полицией Тейлор Таранто был арестован в четверг вечером рядом с домом бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017) в Вашингтоне. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC News со ссылкой на заявление представителя правоохранительных органов.

По этим данным, участнику беспорядков в Капитолии Таранто было предъявлено обвинение в том, что он в течение двух лет скрывался от правосудия. Ему также грозит судебный иск от вдовы офицера полиции, который покончил с собой через несколько дней после беспорядков 6 января и был признан погибшим при исполнении служебных обязанностей, сообщает телеканал.

При обыске фургона Таранто было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и материалы для изготовления по меньшей мере одного коктейля Молотова. Причем за несколько часов до ареста в аккаунте, предположительно принадлежащем Таранто, в социальной сети Truth Social (основанной бывшим в 2017-2021 гг. президентом США Дональдом Трампом) появился домашний адрес Барака Обамы с подписью "Я его окружил".

Сторонники 45-го президента США Трампа 6 января 2021 года ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.