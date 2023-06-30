30 июня, 09:17,
обновлено 30 июня, 09:58

Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил пресс-конференцию в связи с беспорядками

EPA-EFE/ YOAN VALAT
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/ YOAN VALAT

Как указывает телеканал BFM, отсутствие президента Франции на саммитах ЕС "является крайне редким событием"

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse.

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Ранее телеканал BFM сообщал, что в 13:00 (14:00 мск) Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну после убийства полицейским 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля.

Как указывает телеканал, отсутствие Макрона на саммитах ЕС "является крайне редким событием". По его сведениям, традиционно в этих случаях главу французского государства заменяет канцлер Германии.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что в ходе беспорядков, произошедших в четверг и в ночь на пятницу, было задержано 667 человек. Как сообщают французские СМИ, значительное число участников насильственных акций - это молодежь, в том числе лица в возрасте от 14 до 18 лет.

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления продолжающихся беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.

Премьер-министр страны Элизабет Борн заявила, что власти рассматривают все варианты реагирования на сложившуюся ситуацию для восстановления порядка. По словам министра-делегата по вопросам жилищной политики Оливье Клейна, президент Франции может объявить чрезвычайное положение. 

Теги:
ФранцияМакрон, Эмманюэль
© Информационное агентство ТАСС
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